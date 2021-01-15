Житомир, Украина, 15 января 2021, 17:01 — REGNUM В Житомире участники акции протеста против повышения тарифов ворвались в здание областного совета. Об этом сообщил 15 января Telegram-канал «Протест».
Отметим, что протесты против повышения тарифов проходят во многих городах Украины, в частности в Лубнах, Сумах, Одессе, Херсоне, Виннице, Миргороде, Ровно, Борисполе, Донском, Харькове, Кременчуге, Чернигове, Львове и Полтаве.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Житомира пришли на акцию протеста с плакатами: «Сколько стоит ваша совесть?», «Довольно пить из нас кровь» и «Когда вы нажрётесь?»
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