Житомир, Украина, , 17:01 — REGNUM В Житомире участники акции протеста против повышения тарифов ворвались в здание областного совета. Об этом сообщил 15 января Telegram-канал «Протест».

"В рамках всеукраинской акции «Стоп тарифный геноцид» житомиряне сначала пикетировали «Житомиргаз», а потом решили согреться и взяли штурмом областной совет. Сейчас общаются с депутатами», — рассказали журналисты.

Отметим, что протесты против повышения тарифов проходят во многих городах Украины, в частности в Лубнах, Сумах, Одессе, Херсоне, Виннице, Миргороде, Ровно, Борисполе, Донском, Харькове, Кременчуге, Чернигове, Львове и Полтаве.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Житомира пришли на акцию протеста с плакатами: «Сколько стоит ваша совесть?», «Довольно пить из нас кровь» и «Когда вы нажрётесь?»

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