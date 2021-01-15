Чебоксары, , 16:45 — REGNUM В Чебоксарах пользователей социальных сетей обсуждают видео, на котором маленького ребёнка усадили на колени водителя и позволили рулить автомобилем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Видеоролик с малышом был опубликован в социальных сетях. На нём запечатлено, как ребёнок в возрасте 1−2 лет сидел на коленях водителя, ухватившись за руль и, радостно подпрыгивая, крутил «баранку». Эта сцена сопровождается женским смехом.

Предположительно видео сделано при проезде на одном из наиболее оживлённых участков дорог в Чебоксарах — на Московском проспекте, при проезде от республиканской больницы до улицы Афанасьева.

По данным «РИА Новости», видео заинтересовало ГИБДД Чувашии, которое привлекло водителя к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ («Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения»).

Напомним, что в январе 2021 года в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту аварии 10 января, в которой погибли четыре человека. Как сообщало ИА REGNUM, скончались водитель, его супруга, 15-летняя и семилетняя дочери.

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