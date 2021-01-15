Стокгольм, , 16:47 — REGNUM В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на 138 человек. Данная информация была опубликована 15 января на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 10 323 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 523 486 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 4 703 новых случая заражения.

В Швеции от COVID-19 привито 0,77% населения страны.

По состоянию на 14 января, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 368 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подвергся 4 491 пациент.

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