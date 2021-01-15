Рязанский район, 15 января 2021, 16:34 — REGNUM Легковой автомобиль Hyundai столкнулся с военным «КамАЗом» 15 января участке дороги Рязань — Спасск около посёлка Дубровичи. По факту ДТП вместе с правоохранительными органами проверку начали в командовании Рязанского гарнизона.
По предварительным данным, иномарка под управлением гражданского лица, выехала на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с военным грузовиком. По словам очевидцев, в аварии есть погибший.
Среди военнослужащих пострадавших нет, сообщили в Минобороны РФ издательству «Пресса».