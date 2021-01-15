Варшава, , 16:31 — REGNUM Заместитель председателя районного суда в польском Бартошице, судья Бартош Шляхта на легковом автомобиле выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком. Судья был доставлен 15 января в больницу, где результаты освидетельствования показали, что он находился в нетрезвом виде. Об этом передает Onet.pl.

По сообщениям пресс-секретаря местной полиции Ольгерда Домбровского-Жегальского, к месту дорожно-транспортного происшествия прибыли патруль полиции и бригада скорой помощи. Затем Бартош Шляхта и водитель грузовика были доставлен в больницу, где оба прошли освидетельствование на алкогольное опьянение.

Он отметила, что Шляхта оказался нетрезв, водитель грузовика — трезв.

«В связи с ситуацией председатель районного суда в Бартошице распорядился об увольнении Шляхты с должности заместителя председателя и судьи. Дела, которые ведет судья Бартош Шляхта, будут переданы другим судьям районного суда в Бартошице», — указали журналистам в пресс-службе суда.