Санкт-Петербург, , 16:27 — REGNUM В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и въехал в двери кофейни. Об этом 15 января сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП СПб» в одной из популярных социальных сетей.

В Петербурге водитель иномарки въехал в двери кофейни (цитата группы «ДТП и ЧП СПб») Https://vk.com/spb_today

Дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке Большой Монетной улицы и Каменноостровского проспекта в Петроградском районе города. Водитель Volkswagen непреднамеренно заехал в кофейню Coffe room.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал, но в кофейне оказались заперты люди. На месте работают сотрудники ГИБДД.