Одесса, Украина, 15 января 2021, 15:55 — REGNUM Полиция украинской Одессы проверяет сообщение о минировании 185 детских садов города. Об этом сообщило 15 января местное издание «Думская».
Журналисты отмечают, что полицейские получили анонимное сообщение по электронной почте.
Группы полицейских, кинологов и взрывотехников проверяют дошкольные учреждения.
Напомним, похожее событие произошло 13 января 2021 года. Тогда в Одессе «заминировали» 26 детсадов, суд и прокуратуру.
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