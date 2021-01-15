Одесса, Украина, , 15:55 — REGNUM Полиция украинской Одессы проверяет сообщение о минировании 185 детских садов города. Об этом сообщило 15 января местное издание «Думская».

Журналисты отмечают, что полицейские получили анонимное сообщение по электронной почте.

«Дети находятся на прогулке до проверки сообщения о минировании. Родители получили информацию о случившемся и при желании могут забрать детей домой. После проверки оставшиеся дети вернутся в группы», — рассказала чиновник директор муниципального департамента образования и науки Елена Буйневич.

Группы полицейских, кинологов и взрывотехников проверяют дошкольные учреждения.

Напомним, похожее событие произошло 13 января 2021 года. Тогда в Одессе «заминировали» 26 детсадов, суд и прокуратуру.

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