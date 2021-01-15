Джакарта, , 15:49 — REGNUM Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии обнаружил части звукозаписывающего устройства рухнувшего лайнера Sriwijaya Air, сообщает Detik.

В ходе поисково-спасательной операции удалось обнаружить только составные части звукозаписывающего устройства, в частности, аккумулятор второго «чёрного ящика».

Поиск устройства памяти «чёрного ящика» продолжается.

Напомним, лайнер индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение 9 января 2021 года спустя четыре минуты после вылета из аэропорта Джакарты. На борту находилось 62 человека.

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