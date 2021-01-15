Красногорск, , 15:34 — REGNUM Увеличения количества ДТП с погибшими или пострадавшими в Московской области в условиях снегопада, метели и гололедицы не произошло. Об этом сообщили 15 января в пресс-службе подмосковного главка МВД России.

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В ведомстве уточнили, что 13 января в регионе зарегистрировали пять ДТП, в которых погиб один человек и пострадали ещё десять. Затем 14 января произошло семь ДТП, в которых один человек погиб и десять участников движения получили ранения различной степени тяжести.

При этом 13 января в двух ДТП участвовали дети младше 16 лет. ДТП с участием детей 14 января не было, сообщили в МВД ТАСС.

Два массовых ДТП, в которых столкнулись более двух автомобилей, зафиксированы в регионе 14 января. Это аварии на автодорогах «Волга-1 М-7» в Ногинском районе и «А-107» ММК в Пушкинском районе, в каждом случае травмы получили водители машин. Ещё одна авария случилась с автобусом, в ней трое пострадавших.

Ранее в Подмосковье объявили экстренное предупреждение о сильном снеге, метели, снежных заносах и гололедице с вечера 13 января до утра 14 января.