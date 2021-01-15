Париж, , 15:31 — REGNUM У берегов Франции пропали три спасательных лодки. Морская префектура Ла Манша и Северного моря уже не надеется на спасение пострадавших. Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Le Figaro.

Журналисты отмечают, что представители префектуры объявили три спасательных лодки пропавшими после крушения судна в водах департамента Кальвадос.

Пресс-секретарь префектуры Марин Монжаде заявила, что, поскольку температура воды на данный момент составляет 9−10 °C, «надежды найти пострадавших живыми практически нет».

При этом журналисты не сообщают, сколько человек могли находиться в лодках.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря представители французской метеорологической службы сообщили, что 2020-й стал самым теплым в истории Франции со средней температурой 14 °C.

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