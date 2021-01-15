Уфа, , 15:04 — REGNUM Пожилой мужчина погиб во время пожара в частном жилом доме в Башкирии. Об этом 15 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 15 января в с. Целинное Абзелиловского района загорелся жилой дом.

Прибыв на место пожара, огнеборцы установили, что огонь бушует в бревенчатом доме размером 10×9 метров. Спасатели подали три ствола РСК-50. В результате они оперативно ликвидировали возгорание.

Сообщается, что в ходе борьбы с огнем было обнаружено тело мужчины 1937 года рождения.

Сейчас специалисты устанавливают причину произошедшего.

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