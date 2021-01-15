Казань, , 15:09 — REGNUM В одной из школ Казани организована прокурорская проверка после инцидента с учеником 9-го класса, который спрыгнул с четвертого этажа образовательного учреждения.

Инцидент произошел сегодня около 11 часов (мск). Ребенка госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям администрации школы по обеспечению безопасности жизни и здоровья учащихся, а также профилактике правонарушений несовершеннолетних. Меры прокурорского реагирования будут приняты в случае выявления каких-либо нарушений.

ИА REGNUM напоминает, в нескольких школах Татарии к работе допустили сотрудников, не прошедших гигиеническое обучение и обязательное медицинское обследование. Бракеражная документация ведется не в полном объеме, не проводится комиссионная оценка блюд, не хранятся должным образом суточные пробы. Фактический рацион питания вообще не соответствует утвержденному меню. Помимо этого имеются факты повторения одних и тех же блюд. К списку нарушений добавились еще и не соблюдения сроков годности, а также условий хранения продуктов питания.

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