Самара, , 14:44 — REGNUM Один человек погиб в результате столкновения грузового автомобиля «МАЗ» и пассажирского микроавтобуса «Fiat» на автотрассе в Самарской области. Об этом 15 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 15 января на автотрассе «Тольятти — Ульяновск» около н.р. Узюково м.р. Ставропольский столкнулись грузовик «МАЗ» и пассажирский микроавтобус «Fiat».

На трассе был организован объездной маршрут через н.п. Узюково. По тревоге были подняты 37 специалистов на 15 единицах техники.

Сообщается, что в этом ДТП один человек получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего.

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