Людиново, Калужская область, , 15:04 — REGNUM Тела 45-летней женщины и её 12-летнего сына были обнаружены в квартире дома на улице Трудовые резервы города Людиново, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Причиной смерти женщины и мальчика стало отравление угарным газом. Осмотр места происшествия показал, что один из элементов газовой колонки в квартире, теплообменник, был сгоревшим, при закрытых окнах от работающей колонки угарный газ поступал в квартиру, при открытых окнах в режиме проветривания продукты горения поступали в дымоход.

Следователи намерены тщательно исследовать причины трагедии. Так, выясняется периодичность проверки газовой колонки, дымоходов и вентиляции ответственными организациями и компаниями. Расследование уголовного дела продолжается.

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