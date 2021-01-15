Хараре, , 14:38 — REGNUM В Зимбабве арестовали около 10 000 человек за последнюю неделю за то, что они не носили маски для лица в общественных местах, и еще 16 000 за то, что они пренебрегали другими ограничениями, направленными на сдерживание распространения коронавируса. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление властей.

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Большинству нарушителей было предписано уплатить штраф.

Напомним, что с 5 января в стране ужесточили меры по предотвращению распространения коронавируса после того, как число выявленных случаев заражения удвоилось в прошлом месяце.

Наибольшее число ежедневных смертей от болезни — 38 было зафиксировано в Зимбабве в среду, 13 января. В общей сложности с момента обнаружения первого случая заражения вирусом в марте было зарегистрировано более 34 000 случаев заражения вирусом и почти 600 смертей.