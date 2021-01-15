Петрозаводск, , 14:41 — REGNUM В Республике Карелия спустя почти три недели поисков обнаружено тело пропавшего 28 декабря шестилетнего Филиппа Мельника. Об этом 15 января сообщили в ПСО «Доброспас». Тело ребенка было обнаружено водолазами на дне реки.

Водолазы нашли тело пропавшего в декабре 2020 года тело Филиппа Мельника Группа «Поиски Филиппа Мельника» в vk

«Сегодня тело пропавшего 28 декабря Филиппа Мельник обнаружено водолазами группы «ДобротворецЪ». Приносим наши соболезнования родным и близким малыша», — говорится в сообщении.

Напомним, Филиал Мельник пропал в поселке Хелюля Сортавальского района 28 декабря. Его поиски не прекращались все новогодние каникулы, однако до сегодняшнего дня были безуспешными.