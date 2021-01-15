Москва, , 14:20 — REGNUM В Москве задержали двух граждан США, совершивших разбойное нападение на доставщика пиццы. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

В информации указано, что молодые мужчины 25 и 23 лет нигде не учатся и не работают. Они заказали пиццу, однако не могли за неё заплатить, поэтому украли пакет с продукцией стоимостью 2 тыс. рублей. Попытавшему вернуть пиццу доставщику пригрозили ножом.

Канал опубликовал запись инцидента, снятую камерами видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Отмечается, что подозреваемые на допросе объяснили свои действия тем, что хотели есть.