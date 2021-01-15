Тюмень, , 14:13 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели в ДТП женщины и её несовершеннолетней дочери. Об этом Znak.com сообщили в пресс-службе в региональном СУ СКР.

Трагедия произошла вечером 22 декабря в Заводоуковске. Автомобиль Nissan, за рулём которого находился 24-летний водитель, наехал на женщину и её 15-летнюю дочь. Обе погибли.

Родственники ранее сообщили СМИ, что за рулём иномарки был сотрудник полиции. В пресс-службе УМВД России по Тюменской области заявили изданию, что водитель Nissan «уволен по отрицательным мотивам и будет привлечён к установленной законом ответственности».

Отмечается, что водитель сперва привлекли в качестве свидетеля по делу о гибели на дороге матери и дочери. По словам следователей, мужчина на момент наезда был трезв и вину признаёт.