Менделеевск, Татария, , 14:20 — REGNUM Во время пожара в многоквартирном доме в городе Менделеевск удалось спасти шесть человек. Возгорание произошло ночью 15 января. Об этом иа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На пульт огнеборцев поступило сообщение о задымлении в одном из подъездов дома по улице Пушкина. Прибывшие спасатели обнаружили дым из окна 4 этажа, который стал проникать в квартиры. Из зоны сильного задымления при помощи спасательных устройств капюшонного типа удалось спасти шесть человек, в том числе двоих детей. Ликвидировали открытое горение спустя 15 минут после получения сообщения. В одной из квартир на площади 7 кв. метров сгорели диван, кровать и письменный стол.

Погибших в результате пожара нет, но пострадала 34-летняя женщина. Ее с диагнозом отравление продуктами горения, термический ожог второй степени обеих предплечий, правой кисти, ожог дыхательных путей и употребление алкоголя госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи в Набережных Челнах.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении хозяйки квартиры.

ИА REGNUM ранее сообщало, в городе Альметьевск 11 января произошел пожар в одной из квартир по улице Ленина. Пожарные обнаружили на балконе 3 этажа многоквартирного дома женщину с двумя маленькими детьми, которая просила о помощи.

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