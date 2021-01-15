Бердск, Новосибирская область, , 13:43 — REGNUM В Бердске сегодня ночью, 15 января, в доме №114 на ул. Красная Сибирь произошёл пожар. Погибли два человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

В городской администрации уточнили, что пожар начался около 5:00 (время местное) на первом этаже шестиэтажного дома в двухкомнатной квартире. 12 человек эвакуировались самостоятельно, 20 человек спасли пожарные.

Предположительно пожар случился из-за возгорания электрической грелки. Глава города Евгений Шестернин поручил усилить работу по установке приборов-оповещателей в квартирах одиноко проживающих пенсионеров, организовать инструктаж по пожарной безопасности для них, а также проверить все пункты временного пребывания и резервный фонд жилья.