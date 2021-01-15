Тюмень, , 13:24 — REGNUM В Тюменской области снизилось число дорожно-транспортных происшествий в 2020 году, однако тяжесть последствий от ДТП возросла. Об этом сообщил начальник управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин на пресс-конференции 15 декабря.

Стало больше погибших на дорогах. Если в в 2019 году их было 179 человек, то в 2020 — 195. Треть их них скончалась в Тюмени. Кроме того, каждый третий из погибших попал в ДТП по причине выезда водителя на встречную полосу.

Всего за 2020 год на дорогах Тюменской области пострадали 3340 человек, что на 13,3% меньше, чем в 2019 году году.

Всего на дорогах региона в 2020 году произошло 2394 аварий, что на 16,9% меньше, чем годом ранее, 1354 из них зафиксировано в Тюмени.