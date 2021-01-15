Липецк, , 13:13 — REGNUM В Липецке утром 15 января прорвало водовод диаметром 300 мм на улице Артемова в микрорайоне Елецкий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Без холодной воды остались жители домов на улицах Хренникова, Осканова, Артемова и Елецком шоссе, также школа № 60 и детсад № 50.

Специалисты АО «ЛГЭК» пообещали восстановить водоснабжение до 20:00 15 ноября. Подвоз холодной воды организован на улицу Артемова, 3 и Елецкое шоссе, 1а.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 14 января на улице Стаханова прорвало теплотрассу, без горячей воды и отопления остались более 30 домов, школы и детсады. Два человека пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Липецке восстановили теплоснабжение после коммунальной аварии