Омск, , 13:09 — REGNUM Полицейские задержали жителя Омска, подозреваемого в жестоком обращении со щенком. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 января сообщили в УМВД России по Омской области.

44-летнего омича доставили в отдел полиции. Мужчина признался в содеянном и заявил, что был сильно пьян.

Предварительно установлено, что неделю назад у омича ощенилась дворовая собака. Нескольких щенков мужчина утопил, а одного оставил для сожительницы и взял в дом. Через некоторое время он передумал и решил избавиться от щенка с помощью электропилы. Злоумышленник заснял свои действия на видео, выложил в интернет, а затем лёг спать.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кирове в июле 2020 года мужчина привязал собаку к бамперу машины.

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