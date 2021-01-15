Симферополь, , 12:46 — REGNUM В убийстве девятилетнего сына подозревается жительница Евпатории, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщили 15 января корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

По предварительной версии следствия, 14 января днём по месту своего жительства 39-летняя женщина причинила телесные повреждения девятилетнему сыну. Смерть ребенка наступила от удушения.

«Установлено, что женщина страдает психическим заболеванием, в связи с чем в настоящее время она госпитализирована в одно из медучреждений с соответствующим диагнозом, назначены экспертизы на предмет ее вменяемости на момент совершения преступления», — уточнили в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января 23-летний житель Крыма был задержан за убийство своей полуторагодовалой дочери — он избил ребенка до смерти из-за плача.