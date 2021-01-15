Самара, , 12:44 — REGNUM Проверку по факту ДТП с участием пассажирского автобуса провели в Самарской области. Об этом 15 января сообщает пресс-служба областного ГИБДД.

По предварительной версии, 8 декабря в Кеннельском районе на автотрассе Самара — Бугуруслан автобус ПАЗ наехал на припаркованный автомобиль Hino Profia. В результате пять пассажиров получили травмы.

Отмечается, что специалисты выявили в автобусе неисправность, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена. За выпуск неисправного автобуса в рейс должностное лицо организации было оштрафовано на пять тысяч рублей.

Сообщается, что согласно предоставленным документам, технический осмотр автобус проходил в Ростовской области. На самом деле он туда не выезжал. В отношении оператора технического осмотра был составлен протокол об административном правонарушении за выдачу диагностической карты автомобилю без проведения техосмотра.

В настоящее время материалы данного дела переданы в суд. Расследование обстоятельств данного происшествия продолжается.

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