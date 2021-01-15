Бай-Тайгинский район, Тува, , 12:32 — REGNUM В Бай-Тайгинском районе Тувы в четвёртый раз зафиксирован выход наледевых вод, которые угрожают подтоплением домам в селе Бай-Тал. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов республики.

По словам главы региона Шолбана Кара-оола, в последние годы здесь было много осадков. В результате из-за скопления грунтовые воды выходят наружу. С конца декабря местные жители и сотрудники районных властей вели работы по созданию отводных каналов.

«Но в условиях 47-градусных морозов образовывались новые очаги. 9 января с участием спасателей была сооружена 500-метровая траншея. Все эти дни удавалось отводить воды от жилых домов, траншеи расчищались круглосуточно. Вчера наледевые воды вышли в новом месте», — отметил глава.

15 января власти республики направили на помощь районным властям дополнительные силы, в том числе гидравлический молот, экскаватор и самосвал для сооружения дамбы. На месте уже ведутся работы по отсыпке насыпи.

Тем временем в селе Кунгуртуг ситуация обострилась после наводнения 12 января, которое разрушило отводные каналы. В результате наледевые воды разлились по двум улицам. Однако затопленных домов пока нет. Для борьбы со стихией, по словам главы, местные жители используют соль-лизунец.

Между тем на улице стоят сильные морозы. По данным республиканского агентства ГО и ЧС, 16 января по республике ожидается до 43 градусов мороза. Местами туман, на дорогах гололедица.