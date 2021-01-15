Тюмень, , 12:20 — REGNUM В Тюменской области проверка сообщений СМИ о гибели фельдшера, которого отправили в мороз за тонометром и пульсоксиметром за 50 км от больницы, ведётся ещё с декабря. Об этом в надзорном ведомстве сообщили ТАСС.

В пресс-службе ГИБДД по Тюменской области заявляют, что фельдшера сбила на дороге машина по причине несоблюдения им правил передвижения по дорожной полосе.

Напомним, в Тюменской области не стихает скандал из-за гибели 39-летнего фельдшера ГБУЗ ТО «Областная больница №15» Каира Кожахметова, который работал в передвижном фельдшерско-акушерском пункте, обслуживающем сельские территории. Он забыл у пациента дома тонометр и пульсоксиметр. По словам его коллеги, не имея денег на автобус, при отказе в служебном транспорте, по приказу главной медсестры больницы ему пришлось идти за медоборудованием пешком к пациенту за 50 км.

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