Джуба, , 12:19 — REGNUM Российские граждане, задержанные вместе с блогером Ильёй Варламовым в Южном Судане, освобождены. Они ждут вылета в Россию, написал сам блогер 15 января в своём телеграм-канале.

Варламов сообщил, что всех задержанных отпустили на свободу, подробностей он не привёл.

«Теперь осталось улететь из этого прекрасного места», — добавил российский блогер.

Ранее Варламов написал, что троих его спутников накануне задержали и держат на военной базе в столичном городе Джуба.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января Варламова, его жену, издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, директор Европейской гимназии Ивана Боганцева и предпринимателя Вадима Гинзбурга задержали в аэропорту города Капоэты в Южном Судане за то, что у них якобы был беспилотник. Позднее группу освободили, и российские граждане направились в Джубу, однако потом троих из них задержали снова.