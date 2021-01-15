Абуджа, , 12:17 — REGNUM По меньшей мере 18 человек, в том числе четыре матери и их дети, были похищены в ходе налета боевиков на деревню в штате Кадуна на севере Нигерии. Об этом сообщает BBC Africa со ссылкой на заявление местной ассоциации общин.

Боевики на мотоциклах штурмовали деревню Мандо в районе Бирнин-Гвари рано утром в среду, 13 декабря. Местные жители заявили, что похищенных нападавшие увезли с собой. Нападавшие также украли продукты питания из деревни.

Представитель полиции сообщил BBC, что они в настоящее время расследуют инцидент.

Неясно, кто совершил нападение, однако похищение людей с целью получения выкупа часто происходят по всей Нигерии, особенно в этом регионе. В прошлом месяце боевики похитили более 300 школьников из общежития в соседнем штате Кацина. Позже они были освобождены после нескольких дней переговоров.

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