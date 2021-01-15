Томбукту , Мали, , 12:09 — REGNUM Четверо миротворцев ООН скончались от полученных ранений после нападения боевиков в Мали. Об этом сообщает BBC Africa.

Еще пятеро человек были ранены, когда их конвой подорвался на взрывном устройстве и попал под обстрел недалеко от города Бамбара-Мауде в 95 км от Томбукту 13 января.

Миротворцы, которые входили в состав миссии ООН в Мали, прибыли из Кот-д'Ивуара.

Напомним, исламистские группировки, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действуют в этом районе и сделали большую часть страны неуправляемой.