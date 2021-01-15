Москва, , 12:24 — REGNUM Тело пожилого мужчины, зашитое в занавески, обнаружили жители многоэтажного дома на Энергетической улице в Москве. Об этом сообщает 15 января телеграм-канал Mash.

Жильцы сначала приняли перевязанный лентой свёрток за ковёр, но потом поняли, что внутри находится человек. Люди вызвали врачей, а те — правоохранителей.

По словам соседей, пожилой жилец умер от рака. Предположительно, проживавшая с ним женщина обернула труп в занавески, зашила и вынесла во двор. Накануне останки сына этой женщины нашли в её жилище, а её саму отправили в психиатрическую больницу.