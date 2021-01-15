Улан-Удэ, , 12:00 — REGNUM Житель Заиграевского района Бурятии стал очередной жертвой мошенников, обещавших заработок на разнице курса криптовалют. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, заявление от 44-летнего мужчины поступило 14 января.

Выяснилось, что в августе он перевёл злоумышленникам 1,4 млн рублей, из которых 1,1 млн взял в кредит. Все пять месяцев с тех пор, как отмечается, он полагал, что играет на финансовом рынке и был уверен в получении дохода.

Его ровесница из Северобайкальска в ноябре 2020 года лишилась уже 1,6 млн рублей, также пытаясь заработать на скачках курса биткоина.

«МВД Бурятии предупреждает жителей республики, что игра на фондовой бирже является одним из самых рискованных видов финансовых операций. Кроме того, столкнувшись с недобросовестными получателями денежных средств, граждане рискуют потерять свои вложения и при этом оплачивать кредиты, взятые для участия в финансовых сделках», — отметили в ведомстве.

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