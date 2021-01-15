Пушкино, Московская область, , 11:30 — REGNUM В Московской области мужчина, который ранее заявил по телефону о террористическом акте, открыл огонь по прибывшим сотрудникам полиции. Об этом 15 января сообщает Telegram-канал Mash.

«Житель Пушкино позвонил в 112 и сообщил, что у него в наличии взрывное устройство, которое он планирует использовать. На место приехали полицейские, попытались зайти в квартиру, в этот момент звонивший 61-летний Борис Л. (бывший военный, инвалид 2 группы) открыл огонь из охотничьего ружья», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что стрелявший через дверь ни в кого не попал и был задержан правоохранителями.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января в Биробиджане сотрудники ДПС пытались остановить автомобиль за рулём, которого находился мужчина в алкогольном опьянении и был ранее лишен прав управлять транспортным средством. В результате погони за правонарушителем полицейским пришлось открыть стрельбу, а один из правоохранителей оказался на капоте иномарки.