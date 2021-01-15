Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Под петербургским «мостом глупости» в Пушкинском районе Северной столицы 15 января застрял очередной грузовик типа «Газель». Он стал «юбилейной» двухсотой добычей моста.

«Ну вот и юбилейный приехал в самый мороз! Не долго ждали! 200!», — такая запись появилась в микроблоге, который ведётся «от имени» моста.

«Мост глупости» — народное название автомобильного проезда под автомобильным путепроводом, по которому магистральная Софийская улица пересекает разлив реки Кузьминки. Переправа находится в незастроенной местности на территории посёлка Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Хотя на подъездах к «мосту глупости» установлены предупреждающие знаки об ограничении высоты, а рядом с мостом установлен баннер: «Газель не проедет» — водители небольших грузовиков из-за своей невнимательности и самоуверенности продолжают застревать под переправой.

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