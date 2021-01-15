Липецк, 15 января 2021, 11:24 — REGNUM В Липецке во все дома, детские сады и школы, отключенные от отопления из-за прорыва теплотрассы, вернулось тепло и горячая вода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.
Специалисты ПАО «Квадра» — «Липецкая генерация» заменили трубопровод вечером 14 января и наладили гидравлический режим системы теплоснабжения. Подключение и наладку внутридомовых систем провели управляющие компании. В часть домов отопление вернулось сразу же, в оставшиеся — ночью 15 января.
Как уже сообщало ИА REGNUM, днём 14 января из-за повреждения сетей на улице Стаханова два человека обварились кипятком и получили ожоги разной степени. Следователи проводят доследственную проверку.
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