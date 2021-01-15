Улан-Удэ, , 11:18 — REGNUM В Бурятии вынесли приговор бывшему высокопоставленному сотруднику службы судебных приставов, признанному виновным в пьяном ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Железнодорожного районного суда, инцидент произошёл ночью 8 февраля 2020 года.

Будучи в пьяном состоянии, пристав сел за руль внедорожника Lexus GX470 и совершил наезд на двух женщин. По словам очевидцев, невменяемый водитель угрожал свидетелям, а также сотрудникам полиции расправой.

В результате у одной из пострадавших была ампутирована нога. На заседании подсудимый полностью признал свою вину и принёс извинения потерпевшей.

В результате суд с учётом смягчающих обстоятельств приговорил его к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, с него взыскали 1 млн рублей для возмещения морального вреда.

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