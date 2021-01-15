Ярославль, , 11:16 — REGNUM В Ярославской области подтверждено еще 6 летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Информационный центр по коронавирусу в России.

Статистика за последние две недели ИЦК

За минувшие сутки в регионе выявлено 189 случаев коронавируса, выздоровели 163 человека, 6 ярославцев умерли. По данным федерального оперштаба прямо сейчас от коронавируса лечатся 1273 человека.

За все время пандемии в Ярославской области регистрировалось 25 130 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели и выписались 23 605 человек. В регионе отмечено 252 летальных исхода от COVID-19.

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