Оренбург, , 10:53 — REGNUM В Оренбургской области 14 января на трассе Гай — Новочеркасск произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб житель Башкирии. По данному факту проводится проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбуржью.

По данным ведомства, 61-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где протаранил грузовик с прицепом. Водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.