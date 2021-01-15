Морозовский район, 15 января 2021, 10:47 — REGNUM Опубликованы кадры с места смертельной аварии на заснеженной трассе А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский. В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области также уточнили информацию о произошедшем в Морозовском районе ДТП, передаёт ИА REGNUM.
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Авария произошла примерно в 7:45 мск 15 января. Предположительно, водитель Honda во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречным большегрузом Scania. Легковушку отбросило на обгоняемую ГАЗель. Затем произошло столкновение с Toyota, Mercedes Actros и Volkswagen Touareg.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир Honda. Водители ГАЗели и Toyota госпитализированы.
Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.
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