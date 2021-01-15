Морозовский район, , 10:47 — REGNUM Опубликованы кадры с места смертельной аварии на заснеженной трассе А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский. В управлении ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области также уточнили информацию о произошедшем в Морозовском районе ДТП, передаёт ИА REGNUM.

В Ростовской области произошло смертельное ДТП УГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области

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Авария произошла примерно в 7:45 мск 15 января. Предположительно, водитель Honda во время обгона выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречным большегрузом Scania. Легковушку отбросило на обгоняемую ГАЗель. Затем произошло столкновение с Toyota, Mercedes Actros и Volkswagen Touareg.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир Honda. Водители ГАЗели и Toyota госпитализированы.

Сотрудники дорожной полиции проводят проверку.

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