Братск, Иркутская область, , 10:40 — REGNUM Четыре человека погибли в результате аварии с участием двух легковых автомобилей в Иркутской области. Об этом 15 января сообщает ГУ МВД по региону.

По информации источника, авария с участием автомобилей Toyota и Lexus произошла на 114-м километре трассы в Братском районе.

«Среди погибших: семейная пара из Усть-Кута (61-летний водитель и 67-летняя пассажирка Toyota) и 35-летние родители доставленной в больницу семилетней девочки (на Lexus возвращались домой в Красноярский край)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что пострадавший ребёнок в настоящее время госпитализирован, идет становление причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что два грузовика в составе с полуприцепами-цистернами столкнулись на трассе в Самарской области.