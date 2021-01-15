Самара, , 10:29 — REGNUM Два грузовика в составе с полуприцепами-цистернами столкнулись на трассе в Самарской области. Об этом 14 января сообщает пресс-служба областного ГИБДД. Сообщается, что ДТП произошло в Сызранском районе днем 14 января на 870 км автотрассы М-5 «Урал».

По предварительной информации, у автомобиля «ДАФ» (52 регион) в составе с полуприцепом-цистерной, который ехал в направлении Москвы, занесло полуприцеп на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем «ДАФ» (73 регион) в составе с полуприцепом-цистерной, который ехал во встречном направлении. Полуприцеп-цистерна автомобиля «ДАФ» (52 региона) опрокинулся, произошел разлив содержимого (состав содержимого уточняется), который сейчас ликвидируют специалисты.

Сообщается, что водитель автомобиля ДАФ (73 регион) получил не совместимые с жизнью травмы. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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