Оренбург, , 10:23 — REGNUM В Оренбурге 14 января и в ночь на 15 января бушевал сильный ветер. В ГУ МЧС по Оренбургской области сообщают об отсутствии серьезных последствий.

Между тем, в интернете появились видео и фото поваленных новогодних ёлок. Жертвами шторма стали как минимум три ели: на проспекте Гагарина, ул. Чкалова и ул. Терешковой. На ул. Чкалова, воспользовавшись моментом, один из автовладельцев, проезжая мимо поваленного новогоднего дерева, решил взять с ели украшение.

Сильным ветром в областном центре оказались повреждены кровли трех зданий на ул. Посникова, Комсомольская, Розы Люксембург. Натиска ветра не выдержал один рекламный баннер.

Напомним, ранее оренбуржцев предупреждали о снегопадах, которые будут сопровождаться сильным ветром.

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