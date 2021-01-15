Донецк, , 10:23 — REGNUM Представители силовых ведомств Украины за последние сутки шесть раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 15 января сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило шесть раз», — говорится в сообщении.

Также указывается, что общее число боеприпасов, выпущенных по территории ДНР за последние 24 часа, составило 72 единицы.

Кроме этого, уточняется, что при обстрелах применялись вооружение БМП и БТР, минометы калибром 120 мм и гранатометы различных типов. При этом отмечается, что ВСУ были обстреляны район поселка Старомихайловка на донецком направлении, а также окрестности сел Ленинское и Коминтерново на мариупольском.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января стало известно, что беспилотник ОБСЕ был сбит украинскими военными в районе села Широкино.