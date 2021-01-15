Джакарта, 15 января 2021, 10:19 — REGNUM Команда водолазов обнаружила авиационный генератор Sriwijaya Air, который разбился в Яванском море, сообщает Detik.
Известно, что группа дайверов обнаружила генератор на глубине 17 метров. Вес авиационного генератора составляет около 150 кг.
Ранее исследовательское судно обнаружило предполагаемое местоположение кабины и хвостовой части рухнувшего в Индонезии самолета Sriwijaya Air.
Как сообщало ИА REGNUM, поиск звукозаписывающего устройства продолжается с использованием подводного робота.
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