Морозовский район, , 10:11 — REGNUM Два человека погибли и один получил травмы в массовом ДТП на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 15 января.

Авария произошла в Морозовском районе Ростовской области. По предварительной информации, на автодороге столкнулись два грузовика Mercedes и Scania, а также легковые автомобили Honda, ГАЗель, Volkswagen и Toyota. В результате погибли два человека, один пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Дорожная полиция устанавливает обстоятельства ДТП.