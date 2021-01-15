Горно-Алтайск, , 10:09 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с падением автомобиля с моста в Горно-Алтайске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, авария произошла 14 января.

Как выяснилось, за рулём минивэна Honda Odyssey находилась 38-летняя горожанка, двигавшаяся со стороны «Старого музея» в направлении ул. П. Кучияк.

«При совершении манёвра обгон не учла дорожные условия, не справилась с управлением и допустила наезд на металлическое перильное ограждение моста, с последующим опрокидыванием транспортного средства», — отметили в прокуратуре.

В результате в больницу с ушибами были доставлены водитель и её ребёнок 2018 года рождения. При этом госпитализация им не потребовалась. Отмечается, что результаты проверки взял на личный контроль прокурор республики Анатолий Богданчиков.