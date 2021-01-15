Элиста, , 10:04 — REGNUM В Республике Калмыкия выявлен ещё один эпизод получения группой ветеринаров-коррупционеров крупной взятки, сообщили ИА REGNUM в калмыцком управлении СКР.

Следователи полагают, что в период с июня 2018 года по апрель 2020 года должностные лица Яшкульской районной станции по борьбе с болезнями животных и регионального управления ветеринарии регулярно получали от жителя Ростова-на-Дону взятки, общая сумма которых превысила 11,3 млн рублей. За деньги ростовчанин получал фиктивные ветеринарные документы, «предоставляющие право на забой сельскохозяйственных животных и реализацию мясной продукции».

Расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки организованной группой, совершённое в особо крупном размере» продолжается. Следствие ведут сотрудники «особого» отдела.