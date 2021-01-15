Джакарта, , 09:58 — REGNUM Исследовательское судно обнаружило предполагаемое местоположение кабины и хвостовой части рухнувшего в Индонезии самолета Sriwijaya Air, сообщает Antara.

Известно, что поиск звукозаписывающего устройства продолжается с использованием подводного робота.

Водолазы обнаружили 34 части самолета. Поисково-спасательная группа продолжит поиски в двух точках, где предположительно находятся хвостовая часть и кабина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 15 января возобновились поиски останков погибших с разбившегося авиалайнера Boeing 737−500 компании Sriwijaya Air, а также второго чёрного ящика.

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