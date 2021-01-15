Владикавказ, , 09:43 — REGNUM В Северной Осетии попало в аварию маршрутное такси, пострадали девять человек, находившиеся в «Газели» и в легковом автомобиле, с которым столкнулась маршрутка, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

ДТП произошло вечером 14 января на 26-м км автодороги «Владикавказ — Чикола — Лескен 2». Как установлено, 44-летний водитель автомашины «Лада Калина», следовавший со стороны города Ардона, на повороте в сторону военной части столкнулся с маршруткой из Владикавказа.

В результате столкновения получили ранения 23-летний пассажир легковушки и восемь пассажиров маршрутки. Их доставили в больницы республики. Причины и обстоятельства происшествия в настоящее время расследуются.