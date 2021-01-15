Воронеж, , 09:41 — REGNUM Пожар в подвале пятиэтажного жилого дома произошёл в Воронеже, в переулке Ольховый утром 15 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о возгорании поступило в 07:50, в 09:20 объявлена локализация. По уточненным данным, в подвале горят сараи на площади 20 кв. м.

«Ситуация осложнена нулевой видимостью в самом подвале, установлено специальное устройство принудительного дымоудаления. Предварительно, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Эвакуированы жильцы двух подъездов этого дома — всего 15 человек. Как уточнили в администрации города, для временного обогрева людей направлено два автобуса, в случае необходимости разместить людей готовы в лицее №2.